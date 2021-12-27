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Басков признался, что столкнулся с нехваткой денег при строительстве особняка на Рублевке

  /   Обновлено: 27 декабря 2021 06:09
Шоу-бизнес
Басков признался, что столкнулся с нехваткой денег при строительстве особняка на Рублевке
ТАСС  /  Прокофьев Вячеслав

Москва, 27 декабря. Народный артист РФ Николай Басков уже несколько лет не может завершить строительство роскошного особняка на Рублевке из-за проблем с деньгами. Об этом он рассказал в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

По словам певца, на работы ушли огромные деньги. Он планировал как можно раньше переехать в особняк, но на этапе строительства выяснилось, что банально не хватает средств, чтобы дом стал пригодным для комфортного проживания. При этом планы у артиста «наполеоновские» — сделать окна в пол из экологичных материалов, спа-комплекс с турецкой и русской банями, а также сауну и бассейн.

На данный момент один из самых высокооплачиваемых исполнителей российского шоу-бизнеса проживает в квартире на Пречистенской набережной в Москве.

Басков признался, что столкнулся с нехваткой денег при строительстве особняка на Рублевке
Кадр из клипа «Даня Милохин Николай Басков - Дико влюблены» /

«Туда и так миллионы улетели, главное, достроить», — сказал Басков.

Близкий друг Баскова Филипп Киркоров уверен, что «натуральный блондин» еще не скоро соберет друзей на новоселье, приведя в пример свой дом, который строился десять лет и до сих пор полностью не готов.

«Я свой дом строил десять лет и еще строю. Я думаю, что еще ближайшие года два Коля будет там обживаться», — признался Киркоров.

Ранее на проблемы с деньгами пожаловалась певица Азиза. По ее словам, долгие годы за ней числятся огромные долги, погасить которые она не в силах. С 1991 года артистка «не живет, а выживает».

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басков строительство особняк рублевка безденежье финансовые проблемы
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