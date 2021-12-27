Пост генпродюсера «НМГ студии» занял Федор Бондарчук

Москва, 27 декабря. Новым генеральным продюсером «дочки» «Национальной медиа группы» (НМГ) — «НМГ студии» станет российский режиссер и партнер холдинга Федор Бондарчук. Такие данные сообщили представители организации.

НМГ и Бондарчук также выступают в роли совладельцев кинокомпании Art Pictures Studio и студии производителя сериалов Art Pictures Vision. Срок и все условия соглашения стороны решили не разглашать, передали «Ведомости».

Пост гендиректора «НМГ студии» займет продюсер Дмитрий Табарчук, который является бывшим партнером Бондарчука по Art Pictures Vision. На продюсерском поприще он известен благодаря сериалам «Молодежка», «Дылды» и «Родком» на телеканале СТС.

Бывший акционер Art Pictures Vision Вячеслав Муругов уйдет с поста президента «НМГ студии», на котором он располагался со временем создания дочерней компании. Как пояснил лично Муратов, должность было решено упразднить на фоне нового этапа в развитии студии и внесения правок в ее структуру.

Недавно прошел благотворительный аукцион бизнесвумен Татьяны Бондарчук, где состоялся показ короткометражек под авторством российских звезд. На мероприятии удалось собрать 80 млн рублей, которые разделят между 15 фондами.