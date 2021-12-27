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Опрос ВЦИОМ определил самых популярных зарубежных политиков среди россиян

Политика
Опрос ВЦИОМ определил самых популярных зарубежных политиков среди россиян
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Москва, 27 декабря. Президент Белоруссии Александр Лукашенко стал одним самых популярных зарубежных политических деятелей среди россиян. Об этом по итогам исследования заявил глава ВЦИОМ Валерий Федоров.

Также в списке оказались, глава КНР Си Цзиньпин и экс-лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев. Об этом глава центра заявил в ходе интервью изданию «Известия».

«Си Цзиньпин. За ним — Нурсултан Назарбаев и Александр Лукашенко. Белорусский лидер после выборов 2020 года сбавил обороты. Но еще держится», — сообщил глава ВЦИОМ.

Недавно исследовательский центр провел предновогодний опрос о настроении среди россиян. Согласно результатам опроса, около пяти процентов считают уходящий год очень удачным, а 40 процентов респондентов назвали его удовлетворительным.

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