Опрос ВЦИОМ определил самых популярных зарубежных политиков среди россиян

Москва, 27 декабря. Президент Белоруссии Александр Лукашенко стал одним самых популярных зарубежных политических деятелей среди россиян. Об этом по итогам исследования заявил глава ВЦИОМ Валерий Федоров.

Также в списке оказались, глава КНР Си Цзиньпин и экс-лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев. Об этом глава центра заявил в ходе интервью изданию «Известия».

«Си Цзиньпин. За ним — Нурсултан Назарбаев и Александр Лукашенко. Белорусский лидер после выборов 2020 года сбавил обороты. Но еще держится», — сообщил глава ВЦИОМ.

Недавно исследовательский центр провел предновогодний опрос о настроении среди россиян. Согласно результатам опроса, около пяти процентов считают уходящий год очень удачным, а 40 процентов респондентов назвали его удовлетворительным.