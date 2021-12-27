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Политолог Летем: США придется признать Россию сверхдержавой

Политика
Политолог Летем: США придется признать Россию сверхдержавой
pixabay.com

Вашингтон, 27 декабря. Признание России сверхдержавой позволит США и Западу приблизиться к стратегической ясности. Об этом для газеты The Hill заявил профессор Колледжа Макалестера в американском штате Миннесота Эндрю Летем.

Заявления об «упадке» России являются мифом и сильно преувеличены. Он отметил, что подобные слухи распространяются в западной прессе с времен распада СССР. РФ сильно отличается от той страны, какой она была в 90-е годы. Этого удалось достичь благодаря «радикальной модернизации и усовершенствованию ядерных и обычных сил».

«Если смотреть беспристрастно и спокойно с политическим прагматизмом, Россия однозначно является сверхдержавой — страной, обладающей как значительными инструментами национальной мощи, так и желанием использовать эти инструменты для влияния на политические решения во всем мире. И любая американская глобальная стратегия, достойная своего названия, должна учитывать этот неоспоримый факт», — отметил Летем.

Москва имеет возможность применять «мягкие и острые силовые возможности великой державы». Еще одним важным признаком сверхдержавы является осознание этого статуса самой страной.

Авторы The Hill ранее уже заявляли, что США следует пересмотреть свое отношение к России, которая является сверхдержавой. Пророчества Запада о крахе Москвы так и не сбылись.

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россия сша сверхдержава
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