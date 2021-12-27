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Фрегат «Адмирал Чабаненко» получит на вооружение 32 крылатых ракеты

  /   Обновлено: 27 декабря 2021 05:58
Армия
Фрегат «Адмирал Чабаненко» получит на вооружение 32 крылатых ракеты
wikipedia.org  /  Jason R. Zalasky / Общественное достояние

Москва, 27 декабря. Большой противолодочный корабль проекта 1155.1 «Адмирал Чабаненко» вооружат 32 крылатыми ракетами. Об этом рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе.

Фрегат, который ремонтируется на верфях «Нерпа», получит четыре пусковых установки «Уран». Помимо стандартных ракет Х-35, на вооружение фрегата поступят «Калибры», «Ониксы» и «Цирконы». Боевое судно также оснастят новыми зенитными ракетно-артиллерийскими комплексами (ЗРАК) «Панцирь-М».

«Фрегат "Адмирал Чабаненко" получит усиленное ракетное вооружение - вместо двух счетверенных пусковых установок "Уран", как на "Шапошникове", на корабле установят четыре таких установки - всего на 16 крылатых ракет Х-35. Кроме того, фрегат получит универсальную пусковую установку вертикального пуска на 16 крылатых ракет», — сообщил источник в беседе с РИА Новости.

Бывший начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов ранее заявил, что модернизация «Адмирала Чабаненко» существенно повлияет на боеспособность судна. Фрегат должен пополнить ряды российского флота в 2023 году.

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ракеты фрегат Адмирал Чабаненко
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