Шура признался, что не видел себя в роли победителя проекта «Суперстар. Возвращение»

Москва, 27 декабря. Звезды 90-х Виктор Салтыков и Шура стали победителями музыкального проекта «Суперстар. Возвращение» на телеканале НТВ. Последний после триумфа рассказал, что не ожидал увидеть себя на вершине турнирной таблицы.

В последнее воскресенье уходящего года состоялся финал, а затем и суперфинал шоу. За победу в новом сезоне боролись десять звезд 90-х, однако первое место досталось Салтыкову и Шуре. Оба музыканта считались фаворитами, поскольку на протяжении всего конкурса получали хорошие отзывы от телезрителей и высокие баллы от жюри.

Шура в беседе с РИА Новости признался, что для него проект прошел быстро, хотя снимали его два месяца. Он не ожидал, что займет первое место. В течение сезона у музыканта случались срывы, но он и его команда всегда с честью выбирались из сложных ситуаций.

«Для меня это было неожиданностью. Судьи работают не по сценарию. Предугадать было невозможно. Наверное, уверенным в себе был Виктор Салтыков с первой программы, но не я», — сказал исполнитель хита «Холодная луна».

Он также отметил, что после «Суперстара» у него стало больше заказов на выступления. При этом во время съемок он не приостанавливал творческую деятельность. Сейчас полным ходом идет подготовка к сольному концерту, который состоится 20 января.

После победы Виктор Салтыков и Шура поблагодарили создателей проекта и всех, кто принимал в нем участие. Салтыков также отдельно отметил ведущих — Лолиту и Вадима Такменева.