Киев, 27 декабря. Закон об украинском языке не оставил местным печатным СМИ выбора. Медиа придется оказаться от русскоязычной версии, что неизбежно приведет к краху бумажной прессы.

Журналисты издания «Страна» обратили внимание, что 16 января на Украине вступит в силу новый закон, согласно которому все СМИ обяжут печатать не менее 50% своего тиража на государственном языке.

Главред газеты «Комсомольская правда на Украине» Оксана Богданова отметила, что с появлением нового закона у печатных изданий не будет выбора — им придется отказаться от русскоязычной версии. Причиной является невозможность печатать две версии из-за высоких финансовых издержек.

«Две версии газеты, и на украинском, и на русском, очень дорого издавать, потому что основные расходы — бумага, печать и реализация. То есть расходы вырастут в два раза, если делать две версии одновременно», — пояснила журналистка.

Авторы «Страны» полагают, что новый закон станет отправной точкой в окончательном крахе печатных газет на Украине. Большинство читателей на протяжении десятилетий приобретали русскоязычные версии газет. Многие люди откажутся не готовы к таким кардинальным переменам и просто откажутся от покупки прессы на украинском.

Антироссийская риторика действующих властей распространяется не только на СМИ. Так, в стране запрещено разговаривать на русском языке практически во всех сферах жизни. Однако сам президент Украины Владимир Зеленский, который подписывал эти законы, оказался под проверкой Офиса уполномоченного по защите государственного языка страны. Оказалось, что лидер позволял себе выступать на русском уже после вступления «языковых ограничений».