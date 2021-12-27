Глава МВД Великобритании Хайндс причислил Россию к «враждебным государствам»

Лондон, 27 декабря. Россия является «вызывающе враждебным государством». Такое заявление сделал государственный министр по вопросам безопасности Великобритании Дэмиан Хайндс.

Чиновник ответил на провокационный вопрос журналистки газеты Telegraph. Она попросила Хайндса перечислить страны, которые представляют угрозу для Великобритании. Министр назвал Китай, Россию и Иран.

«Три страны, которые я упомянул, обладают человеческим потенциалом, у них большое присутствие, они могут обеспечивать присутствие в больших масштабах», — заявил Хайндс.

Четвертой страной, «враждебной» Великобритании, по мнению чиновника, является КНДР. От этого государства он также усмотрел «серьезную агрессию» в отношении Лондона.

Недавно также начальник британского штаба обороны Николас Картер назвал Россию «критической угрозой». По его словам, Москва более страшна, чем экстремистские группировки.