Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 декабря 06:18
06:09
Шоу-бизнес
Басков признался, что столкнулся с нехваткой денег при строительстве особняка на Рублевке
06:05
Общество
Пост генпродюсера «НМГ студии» занял Федор Бондарчук
06:04
Политика
Опрос ВЦИОМ определил самых популярных зарубежных политиков среди россиян
06:03
Политика
Политолог Летем: США придется признать Россию сверхдержавой
05:59
Общество
Сильный мороз спровоцировал аварии на электросетях в приморском Артеме
05:58
Армия
Фрегат «Адмирал Чабаненко» получит на вооружение 32 крылатых ракеты
05:42
Шоу-бизнес
Шура признался, что не видел себя в роли победителя проекта «Суперстар. Возвращение»
05:38
Политика
Антироссийская политика киевских властей может спровоцировать крах печатных СМИ Украины
05:32
Происшествия
Продавцам пришлось в спешке спасать товар на пылающем рынке во Владивостоке
05:28
Политика
Глава МВД Великобритании Хайндс причислил Россию к «враждебным государствам»
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Глава МВД Великобритании Хайндс причислил Россию к «враждебным государствам»

Политика
Глава МВД Великобритании Хайндс причислил Россию к «враждебным государствам»
Федеральное агентство новостей

Лондон, 27 декабря. Россия является «вызывающе враждебным государством». Такое заявление сделал государственный министр по вопросам безопасности Великобритании Дэмиан Хайндс.

Чиновник ответил на провокационный вопрос журналистки газеты Telegraph. Она попросила Хайндса перечислить страны, которые представляют угрозу для Великобритании. Министр назвал Китай, Россию и Иран.

«Три страны, которые я упомянул, обладают человеческим потенциалом, у них большое присутствие, они могут обеспечивать присутствие в больших масштабах», — заявил Хайндс.

Четвертой страной, «враждебной» Великобритании, по мнению чиновника, является КНДР. От этого государства он также усмотрел «серьезную агрессию» в отношении Лондона.

Недавно также начальник британского штаба обороны Николас Картер назвал Россию «критической угрозой». По его словам, Москва более страшна, чем экстремистские группировки.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Глава МВД Великобритании Хайндс причислил Россию к «враждебным государствам»
великобритания угроза хайндс
Комментировать