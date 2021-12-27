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Экономист Григорьева: некоторые россияне получат «сверхпенсию» в декабре этого года

  /   Обновлено: 27 декабря 2021 06:01
Общество
Экономист Григорьева: некоторые россияне получат «сверхпенсию» в декабре этого года
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 27 декабря. Россияне, которым выплачивают пенсию в начале месяца, получат январскую выплату до конца текущего года. Об этом заявила замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева.

«Сверхпенсия» будет увеличенной в первую очередь за счет индексации, которая была запланирована на следующий год. Больше денег также получат те россияне, которым уже исполнилось 80 лет. Предполагается, что деньги пожилые граждане России получат до 29 декабря.

«В декабре прошла индексация фиксированных выплат к страховой пенсий для людей, которым исполнилось 80 лет, и для тех, кто закончил трудовую деятельность три месяца назад. Все эти выплаты поступят в декабре», — пояснила Григорьева в беседе с агентством «Прайм».

При этом власти могут выделить дополнительную единоразовую выплату к Новому году. Вопрос детально пока не рассматривался, но вероятность ее получения есть, уверена Григорьева.

Ранее стало известно, что бюджет ПФР будет пополняться за счет конфискованных у коррупционеров автомобилей. Соответствующее решение приняли в Совете Федерации России.

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