Хуснуллин: рост стоимости материалов является главной угрозой для строительной отрасли

Москва, 27 декабря. Вице-премьер Марат Хуснуллин озвучил основную проблему в строительной сфере. Из-за роста цен на материалы есть риск сокращения уже запущенных проектов.

Свои опасения Марат Хуснуллин выразил в интервью «Ведомостям». Если из-за роста стоимости материалов будут остановлены уже запущенные стройки, то стоит ожидать серьезных последствий. Например, есть риск разорения подрядных организаций или невозможность возвести соцобъекты.

«Рост стоимости материалов сегодня для нас угроза номер один. Мы сейчас все находимся в такой зоне риска, что если цена будет и дальше расти на 15%, 20% и более, то придется сокращать уже запущенные строительные программы», — отметил вице-премьер.

Больше всего, по словам Хуснуллина, подорожали металл и продукция металлозависимых производств. Согласно информации Росстата, цены на стройматериалы за 11 месяцев текущего года поднялись на 19,5 процента.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин выступил с предложением сократить долю допустимого алкоголя в крови у водителя. Таким образом можно сократить число жертв ДТП, совершенных по вине пьяных автомобилистов.