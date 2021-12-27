Малышева предупредила о риске вакцинации детей от COVID-19

Москва, 27 декабря. Телеврач Елена Малышева не поддержала поголовную вакцинацию детей от новой коронавирусной инфекции, предупредив о возможном развитии миокардита.

Недавно в России зарегистрировали вакцину «Спутник М» для детей от 12 до 17 лет. Изначально власти хотели внести COVID-вакцинацию в список обязательных прививок, однако пока решили ограничиться календарем профилактики.

«На сегодня очевидно, что после повторной вакцины у детей мужского пола риск попасть в больницу с миокардитом намного больше, чем заболеть COVID-19. Этот факт призывает врачей не спешить с прививкой и приостановить поголовную вакцинацию детей в других странах», — сказала Малышева.

Некоторое время назад аналитики из стопкоронавирус.рф провели опрос по поводу вакцинации детей от COVID-19. Более 50% россиян поддержали эту меру в случае согласия родителей.