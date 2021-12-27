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Победителями шоу «Суперстар. Возвращение» стали две звезды 90-х

  /   Обновлено: 27 декабря 2021 05:05
Шоу-бизнес
Победителями шоу «Суперстар. Возвращение» стали две звезды 90-х
ntv.ru  /  AO «Телекомпания НТВ»

Москва, 27 декабря. В последнее воскресенье 2021 года состоялся финал, а затем и суперфинал шоу НТВ «Суперстар. Возвращение». За победу в новом сезоне боролись десять звезд 90-х, однако первое место досталось только двум исполнителям.

Последний этап музыкального проекта прошел в плотной борьбе. На старте в шоу участвовали Шура, Авраам Руссо, Виктор Салтыков, Любаша, Анастасия, Вика Цыганова, Наталия Власова, Юрий Титов, Алена Апина и Юлиан. Однако в финал пробрались лишь четыре исполнителя — Руссо, Салтыков, Шура и Анастасия. Представительнице прекрасного пола не удалось пройти в суперфинал, поэтому финальная часть проекта получилась полностью мужской.

В итоге триумфаторами шоу «Суперстар. Возвращение» стали исполнитель хита «Холодная луна» Шура и вокалист «Мануфактуры» Салтыков. Оба музыканта подходили к конкурсу в статусе фаворитов. На протяжении всего сезона певцы получали хорошие отзывы от зрителей и высокие оценки от жюри.

Победителями шоу «Суперстар. Возвращение» стали две звезды 90-х
Prt Scr youtube.com / НТВ

«Большие слова благодарности за это путешествие. В 46 лет я уже его не ожидал», — заявил Шура после победы.

«Хочу поблагодарить всех. Начиная от Лолиты и Вадима Такменева (ведущие — Прим. ФАН), заканчивая жюри. От нас так заботились, нам так много давали», — сказал по окончании проекта Салтыков.

Недавно на одной из репетиций проекта Шура не выдержал эмоционального напряжения и выплеснул всю негативную энергию на съемочную команду. В один момент артист нецензурно выразился в адрес помощника.

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нтв шура шоу победители салтыков Суперстар. Возвращение
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