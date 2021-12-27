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Политолог Джатрас упрекнул Байдена и Харрис за веру в безнаказанное «гавканье» на Россию

Политика
Политолог Джатрас упрекнул Байдена и Харрис за веру в безнаказанное «гавканье» на Россию
instagram.com  /  kamalaharris

Вашингтон, 27 декабря. Президент США Джо Байден и его вице-президент Камала Харрис чувствуют свою безнаказанность во время «гавканья» в сторону России, Китая или Ирана. Об этом заявил, политолог, эксперт в сфере международных отношений Джеймс Джатрас.

Американский лидер перестал быть авторитетом для граждан США, к его словам уже давно не прислушиваются. Харрис же находится в еще более низкой позиции. Общественность все еще прислушивается лишь к политическому истеблишменту, который твердит о «нападении России на Украину».

«Эти люди по-прежнему думают, что им все и все подвластны. Что они могут гавкать и угрожать, и при этом ни Москва, ни Китай, ни, допустим, Иран им ничего не сделают», — подчеркнул Джатрас.

Камала Харрис накануне объявила, что США рассматривают возможность введения новых санкций в отношении России из-за Украины. Вице-президент отметила, что таких рестрикций в мире еще не видели.

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