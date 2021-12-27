Спасатели нашли тела двух провалившихся под лед детей в Кировоградской области Украины

Кропивницкий, 27 декабря. Два ребенка провалились под лед на реке Южный Буг в Кировоградской области (Украина) и не смогли выбраться. Спасатели нашли тела детей в день их гибели, сообщили на портале Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Происшествие случилось днем в поселке Завалля Головановского района. Дети провалились под лед, спасти их не удалось. В 15:30 сотрудники экстренных служб обнаружили тело первого ребенка, по прошествии двух часов был найден второй труп.

В поисках погибших принимали участие восемь человек личного состава ГСЧС, трое из них — водолазы. Параллельно подключались три единицы спецтехники, включая одну лодку.

В конце прошлого месяца на Бурштынской ТЭС прогремел взрыв. В результате ЧП травмы получили два украинских работника.