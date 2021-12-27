Пугачева сняла, как Галкин исполняет трюки с детьми в бассейне

Москва, 27 декабря. Звездная пара Максим Галкин и Алла Пугачева старается проводить много времени со своими наследниками Лизой и Гарри. В Instagram-аккаунте шоумена появился забавный ролик, на котором он плещется в бассейне вместе с детьми.

Сначала на видео Гарри забрался на плечи к папе, а после прыгнул в воду. Затем к исполнению трюков присоединилась и его сестра Лиза. Дети не переставали излучать позитив, а звездный отец без устали подбрасывал их в воду, демонстрируя свою прекрасную физическую форму. Судя по довольному лицу главы семьи, ему доставляет удовольствие проводить время с наследниками.

В качестве оператора очаровательного семейного ролика выступила Пугачева. Примадонна поддерживала своего супруга и детей, смеялась за кадром и называла акробатические этюды трио «величайшим представлением».

«Переходим к водным процедурам! Спортсмены и тренерский состав тот же!» — подписал пост шоумен.

Pr Scr instagram.com / @maxgalkinru

Подписчики в комментариях похвалили Галкина, назвав его отличным отцом, который, несмотря на свою занятость, уделяет много времени детям. Некоторые посчитали Гарри и Лизу талантливыми и разносторонними, увидев в них спортивный потенциал.

«Как же за ними приятно наблюдать, они такие разносторонние талантливые, и при этом простые детишки с обычными мечтами», — написал поклонник.

«Такое классное воспитание детям даете, абсолютно не разбалованы, талантливы, умны. Просто браво», — отметил другой.

Россияне до сих скорбят из-за смерти композитора и мэтра отечественной сцены Александра Градского. Максим Галкин был одним из тех, кто высказался по поводу ухода из жизни артиста, назвав его ярким, уникальным и талантливым человеком, который очень много принес в мир.