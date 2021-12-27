Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 декабря 04:47
04:41
Спорт
Казанский «Зенит» в десятый раз завоевал Кубок России по волейболу
04:23
Общество
Вирусолог Аграновский напомнил про обратную сторону бессимптомного течения «Омикрона»
04:20
Армия
ТАСС: «Проворного» удастся восстановить после пожара на «Северной верфи» в 2026 году
04:11
Шоу-бизнес
Потерявший жену и детей певец Винник посоветовал не искать спасения от горя в бутылке
04:10
Общество
«Ведомости»: демографические потери после распада СССР составляют 25 млн человек
03:59
Общество
Южнокорейская компания проведет третью фазу испытаний препарата от COVID-19 в России
03:53
Общество
Дмитрий Чернышенко: цифровые паспорта будут испытывать в Москве и Татарстане
03:37
Армия
Армия России скоро пополнится новой боевой машиной пехоты Б-19
03:34
Экономика
Пенсионные эксперты озвучили опасность траты всей суммы выплат с карты «Мир» в декабре
03:19
Общество
Pravda: тмин и банановая мука являются суперпродуктами в борьбе с висцеральным жиром
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Казанский «Зенит» в десятый раз завоевал Кубок России по волейболу

Спорт
Казанский «Зенит» в десятый раз завоевал Кубок России по волейболу
Prt Scr youtube.com  /  VC 'Zenit-Kazan'

Казань, 27 декабря. Казанский волейбольный клуб «Зенит» обыграл московское «Динамо» в финальном матче Кубка России и стал победителем турнира.

Казанцы одержали победу над оппонентами во всех трех сетах. Итоговый счет встречи — 25:18, 25:19, 25:23. По ходу матча центральный блокирующий столичной команды Илья Власов получил травму голеностопа и выбыл из строя на неопределенный срок.

Таким образом, казанский «Зенит» в десятый раз одержал победу в Кубке России. Последний раз выигрывал в «Финале четырех» в 2019 году. Для главного тренера команды Андрея Вербова этот трофей стал первым с момента его назначения в апреле 2021-го года.

В Канаде этой ночью стартовал молодежный чемпионат мира по хоккею. В первом матче сборная Россия уступила национальной команде Швеции со счетом 3:6. В составе россиян дублем отметился Матвей Мичков.

Вернуться назад
Все новости / Спорт / Казанский «Зенит» в десятый раз завоевал Кубок России по волейболу
Зенит казань волейбол кубок россии финал четырех
Комментировать