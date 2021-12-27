Казанский «Зенит» в десятый раз завоевал Кубок России по волейболу

Казань, 27 декабря. Казанский волейбольный клуб «Зенит» обыграл московское «Динамо» в финальном матче Кубка России и стал победителем турнира.

Казанцы одержали победу над оппонентами во всех трех сетах. Итоговый счет встречи — 25:18, 25:19, 25:23. По ходу матча центральный блокирующий столичной команды Илья Власов получил травму голеностопа и выбыл из строя на неопределенный срок.

Таким образом, казанский «Зенит» в десятый раз одержал победу в Кубке России. Последний раз выигрывал в «Финале четырех» в 2019 году. Для главного тренера команды Андрея Вербова этот трофей стал первым с момента его назначения в апреле 2021-го года.

В Канаде этой ночью стартовал молодежный чемпионат мира по хоккею. В первом матче сборная Россия уступила национальной команде Швеции со счетом 3:6. В составе россиян дублем отметился Матвей Мичков.