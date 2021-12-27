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ТАСС: «Проворного» удастся восстановить после пожара на «Северной верфи» в 2026 году

Армия
ТАСС: «Проворного» удастся восстановить после пожара на «Северной верфи» в 2026 году
politexpert.net  /  Евгений Зайцев

Санкт-Петербург, 27 декабря. Корвет «Проворный» получится полностью восставить после возгорания, которое вспыхнуло 17 декабря в рамках строительства на «Северной верфи», не раньше 2026 года. Такую информацию озвучили источники в кораблестроительной отрасли.

Как отметили специалисты, возведение новой надстройки для «Проворного» на Средне-Невском судостроительном заводе может занять три года. Однако исчерпывающие выводы о датах восстановления корабля можно будет сделать лишь после заключения комиссии Объединенной судостроительной корпорации и резидентов завода «Северная верфь».

«Корвет "Проворный" смогут полностью восстановить после пожара не раньше, чем через пять лет», — передал ТАСС заявление источника, отметив, что не располагает официальным подтверждением данных.

Во время пожара на «Проворном» пострадали по меньшей мере четыре человека. Возгорание могли вызвать сварочные работы.

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