Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 декабря 04:47
04:41
Спорт
Казанский «Зенит» в десятый раз завоевал Кубок России по волейболу
04:23
Общество
Вирусолог Аграновский напомнил про обратную сторону бессимптомного течения «Омикрона»
04:20
Армия
ТАСС: «Проворного» удастся восстановить после пожара на «Северной верфи» в 2026 году
04:11
Шоу-бизнес
Потерявший жену и детей певец Винник посоветовал не искать спасения от горя в бутылке
04:10
Общество
«Ведомости»: демографические потери после распада СССР составляют 25 млн человек
03:59
Общество
Южнокорейская компания проведет третью фазу испытаний препарата от COVID-19 в России
03:53
Общество
Дмитрий Чернышенко: цифровые паспорта будут испытывать в Москве и Татарстане
03:37
Армия
Армия России скоро пополнится новой боевой машиной пехоты Б-19
03:34
Экономика
Пенсионные эксперты озвучили опасность траты всей суммы выплат с карты «Мир» в декабре
03:19
Общество
Pravda: тмин и банановая мука являются суперпродуктами в борьбе с висцеральным жиром
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Потерявший жену и детей певец Винник посоветовал не искать спасения от горя в бутылке

Шоу-бизнес
Потерявший жену и детей певец Винник посоветовал не искать спасения от горя в бутылке
instagram.com  /  @gelovinnik

Санкт-Петербург, 27 декабря. Горе от утраты близких со временем превращается в теплую грусть. Об этом рассказал певец и бизнесмен Олег Винник, который шесть лет назад в авиакатастрофе потерял жену и двоих детей.

Семья предпринимателя 31 октября 2015 года летела из Шарм-аль-Шейха в Санкт-Петербург. Лайнер рухнул на Синайском полуострове. Винник смог справиться с утратой и сейчас живет новой жизнью. Он признался, что не общается с родителями своей покойной жены, так как с тещей и тестем певца больше ничего не связывает, передает Пятый канал.

«Ваш мозг со временем начинает вас спасать и переформатирует боль в теплую грусть. Главное — найдите в себе силы жить ради себя или кого-то. Ни в коем случае ничего не употребляйте и не вгоняйте себя в депрессию. Не занимайтесь самобичеванием и не ищите спасения в бутылке, там его нет, я проверял», — написал Винник в Stories в Instagram.

Артист снова женился через пять лет, но брак просуществовал всего полгода. Сейчас певец находится в новых отношениях, с возлюбленной он познакомился несколько месяцев назад.

Олег Винник ранее рассказал, что страдает от синдрома Жильбера. Бизнесмену приходится придерживаться определенной диеты и особого образа жизни.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Потерявший жену и детей певец Винник посоветовал не искать спасения от горя в бутылке
дети гибель жена олег винник
Комментировать