Потерявший жену и детей певец Винник посоветовал не искать спасения от горя в бутылке

Санкт-Петербург, 27 декабря. Горе от утраты близких со временем превращается в теплую грусть. Об этом рассказал певец и бизнесмен Олег Винник, который шесть лет назад в авиакатастрофе потерял жену и двоих детей.

Семья предпринимателя 31 октября 2015 года летела из Шарм-аль-Шейха в Санкт-Петербург. Лайнер рухнул на Синайском полуострове. Винник смог справиться с утратой и сейчас живет новой жизнью. Он признался, что не общается с родителями своей покойной жены, так как с тещей и тестем певца больше ничего не связывает, передает Пятый канал.

«Ваш мозг со временем начинает вас спасать и переформатирует боль в теплую грусть. Главное — найдите в себе силы жить ради себя или кого-то. Ни в коем случае ничего не употребляйте и не вгоняйте себя в депрессию. Не занимайтесь самобичеванием и не ищите спасения в бутылке, там его нет, я проверял», — написал Винник в Stories в Instagram.

Артист снова женился через пять лет, но брак просуществовал всего полгода. Сейчас певец находится в новых отношениях, с возлюбленной он познакомился несколько месяцев назад.

Олег Винник ранее рассказал, что страдает от синдрома Жильбера. Бизнесмену приходится придерживаться определенной диеты и особого образа жизни.