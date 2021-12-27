«Ведомости»: демографические потери после распада СССР составляют 25 млн человек

Москва, 27 декабря. Аналитики использовали долгосрочные прогнозы Госкомстата СССР для определения демографических проблем РФ после распада страны в 1991 году. Специалисты дата-отдела оценили потери в 25 миллионов человек.

Аналитики провели исследование без учеты сверхубыли, произошедшей на фоне пандемии коронавируса. Если не брать эти данные в расчет (один миллион граждан), то за последние 30 лет потери составили 25,3 миллиона человек.

Численность населения к концу 2021 года могла достигнуть 169,4 миллиона человек (171,9 миллиона граждан вместе с жителями Крыма). Однако к концу года число россиян составило около 145,6 миллиона человек, что на 26,3 миллиона меньше, передают «Ведомости».

При этом эксперты считают такую оценку оптимистичной. Госкомстат СССР в озвучивании своей статистики мог опираться на положительные результаты стимулирования рождаемости второй половины 80-х, которое давало временный эффект.

Демографические проблемы приводят к сложной ситуации на рынке труда. Пик кадрового дефицита в этом году пришелся на август, когда работодателям не хватало 2,25 млн сотрудников.