Дмитрий Чернышенко: цифровые паспорта будут испытывать в Москве и Татарстане

Москва, 27 декабря. Цифровые паспорта в тестовом режиме начнут внедрять в Москве, Татарстане и Подмосковье. Об этом заявил заместитель главы Правительства России Дмитрий Чернышенко.

Испытания паспортного документа нового типа начнутся с 2023 года. Чиновник подчеркнул, что техническая часть испытаний электронных запчастей документа уже успешно завершена.

«На карту, содержащую несколько степеней защиты от подделок, будут нанесены персональные данные человека, его фотография. К концу следующего года будут завершены все подготовительные мероприятия», — сообщил Чернышенко РИА Новости.

Ранее Чернышенко заявил, что Российская Федерация должна занять лидерскую позицию на международном рынке водорода. По его словам, РФ имеет все средства и возможности для главенства на рынке поставщиков.