Армия России скоро пополнится новой боевой машиной пехоты Б-19

Москва, 27 декабря. Новая боевая машина пехоты Б-19 в скором времени завершит этапы государственных испытаний и заступит на боевое дежурство в российскую армию. Об этом заявил главнокомандующий Сухопутных войск Олег Салюков.

Показатели огневой мощи Б-19 в большей степени превосходят российские БМП-2 и БМП-3, а также не имеет конкурентов во всем мире. Техника поступит на вооружение ВС России в ближайшее время.

«В настоящее время продолжаются различные виды испытаний БМП Б-19 с боевым модулем "Эпоха", завершение которых и принятие на вооружение БМП Б-19 планируются в ближайшее время», — сообщил Селюков.

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