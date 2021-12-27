Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 декабря 04:46
04:41
Спорт
Казанский «Зенит» в десятый раз завоевал Кубок России по волейболу
04:23
Общество
Вирусолог Аграновский напомнил про обратную сторону бессимптомного течения «Омикрона»
04:20
Армия
ТАСС: «Проворного» удастся восстановить после пожара на «Северной верфи» в 2026 году
04:11
Шоу-бизнес
Потерявший жену и детей певец Винник посоветовал не искать спасения от горя в бутылке
04:10
Общество
«Ведомости»: демографические потери после распада СССР составляют 25 млн человек
03:59
Общество
Южнокорейская компания проведет третью фазу испытаний препарата от COVID-19 в России
03:53
Общество
Дмитрий Чернышенко: цифровые паспорта будут испытывать в Москве и Татарстане
03:37
Армия
Армия России скоро пополнится новой боевой машиной пехоты Б-19
03:34
Экономика
Пенсионные эксперты озвучили опасность траты всей суммы выплат с карты «Мир» в декабре
03:19
Общество
Pravda: тмин и банановая мука являются суперпродуктами в борьбе с висцеральным жиром
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Армия России скоро пополнится новой боевой машиной пехоты Б-19

Армия
Армия России скоро пополнится новой боевой машиной пехоты Б-19
wikipedia.org  /  Общественное достояние

Москва, 27 декабря. Новая боевая машина пехоты Б-19 в скором времени завершит этапы государственных испытаний и заступит на боевое дежурство в российскую армию. Об этом заявил главнокомандующий Сухопутных войск Олег Салюков.

Показатели огневой мощи Б-19 в большей степени превосходят российские БМП-2 и БМП-3, а также не имеет конкурентов во всем мире. Техника поступит на вооружение ВС России в ближайшее время.

«В настоящее время продолжаются различные виды испытаний БМП Б-19 с боевым модулем "Эпоха", завершение которых и принятие на вооружение БМП Б-19 планируются в ближайшее время», — сообщил Селюков.

Ранее стало известно, что инженеры НПО «Стрела» разработали новый подвижный разведывательный пункт — ПРП-5. Новинка поступит в войска на смену устаревшим ПРП-4 «Нард».

Вернуться назад
Все новости / Армия / Армия России скоро пополнится новой боевой машиной пехоты Б-19
испытания бмп б-19
Комментировать