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Пенсионные эксперты озвучили опасность траты всей суммы выплат с карты «Мир» в декабре

  /   Обновлено: 27 декабря 2021 03:34
Экономика
Пенсионные эксперты озвучили опасность траты всей суммы выплат с карты «Мир» в декабре
Федеральное агентство новостей

Москва, 27 декабря. Денежные средства российским пенсионерам, которые должны прийти на карту «Мир» в начале января, поступят уже в конце декабря. Именно поэтому пенсионеров просят быть бдительными.

Пенсионные эксперты напомнили, что ситуация с ранним приходом выплат повторяется каждый год перед праздниками. По их словам, некоторые пожилые россияне окажутся неготовыми к такому развитию событий — они могут забыть, что получили пенсию за январь, но в досрочном порядке. Им покажется, что на счет пришли дополнительные выплаты.

Потеря бдительности способна привести к тому, что пенсионеры потратят полученные средства на подарки себе и близким еще до Нового года, передает PRIMPRESS. Однако следующее зачисление денег, вероятнее всего, стоит ожидать только в феврале. Интервал в получении средств может серьезно ударить по кошельку, поэтому специалисты рекомендуют планировать траты таким образом, чтобы в декабре они были минимальными.

Пенсионный фонд России изначально предупреждал, что январские пенсии будут перечислены не позднее 29 декабря. Каникулы в отделениях банков продлятся с 31 декабря по 9 января.

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