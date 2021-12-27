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Дубль Мичкова не спас сборную России от поражения в матче МЧМ-2022 со Швецией

  /   Обновлено: 27 декабря 2021 03:18
Спорт
Дубль Мичкова не спас сборную России от поражения в матче МЧМ-2022 со Швецией
The Canadian Press/PA Images/ТАСС  /  Jason Franson

Ред-Дир, 27 декабря. Сборная России по хоккею проиграла Швеции в стартовом матче молодежного чемпионата мира 2022 года (МЧМ-2022). Встреча завершилась со счетом 3:6.

Матч проходил на стадионе «Вестернер Парк Центриум». В составе победителей заброшенными шайбами отметились Оскар Олауссон, Симон Эдвинссон, Эмиль Андре, Александер Хольц, Теодор Нидербах и Даниэль Юнгман. За россиян отличились Федор Свечков и Матвей Мичков (дубль).

Следующим соперником команды Сергея Зубова станет сборная Швейцарии. Встреча состоится в ночь на вторник, 28 декабря. Хоккеисты выйдут на лед в 00:30 по московскому времени. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на Первом канале.

Перед стартом МЧМ-2022 сборная России провела контрольный матч против канадцев. Встреча завершилась победой «кленовых листьев» со счетом 6:4. В той встрече также дважды отметился Матвей Мичков.

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Все новости / Спорт / Дубль Мичкова не спас сборную России от поражения в матче МЧМ-2022 со Швецией
россия хоккей швеция мчм молодежная сборная мичков
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