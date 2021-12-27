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Постпред России Ульянов указал на моральные проблемы ЕС после иска из-за импортозамещения

  /   Обновлено: 27 декабря 2021 03:17
Политика
Постпред России Ульянов указал на моральные проблемы ЕС после иска из-за импортозамещения
Global Look Press  /  MFA Russia/via Globallookpress.com

Москва, 27 декабря. Евросоюз имеет «большие моральные проблемы», о которых свидетельствует недавний иск Брюсселя во Всемирную торговую организацию (ВТО) с требованием к России компенсировать 290 миллиардов евро. Об этом заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Недовольный российской политикой импортозамещения ЕС пытается «вернуть» огромную сумму денег. Однако такое требование поражает свой наглостью. Действия Москвы стали ответом на введение санкций под давлением США.

«ЕС, который ввел экономические санкции против России, добивается компенсации от России за ее контрмеры (программу импортозамещения). Он обвиняет Москву в "нелегальной дискриминации" против европейских товаров! Вы можете в это поверить? Большие моральные проблемы», — написал Ульянов в Twitter.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что Евросоюз оценил глупость и несамостоятельность своих политических элит на 290 миллиардов евро. Они не смогли справиться с давлением США и в ущерб для самих себя приняли решение о введении санкций.

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импортозамещение евросоюз ульянов моральные проблемы
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