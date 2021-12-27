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Диетолог Фус связала процесс замедления метаболизма с плохим сном и перееданием

Общество
Диетолог Фус связала процесс замедления метаболизма с плохим сном и перееданием
Инфореактор  /  pixabay.com

Москва, 27 декабря. Неправильный подход к организации режима питания может привести к нарушению обмена веществ, которое в свою очередь способно привести к набору лишнего веса. Об этом заявила диетолог Светлана Фус.

Основными причинами замедления метаболизма являются отказ от завтрака, недостаточное количество воды, нерегулярное питание, большие порции, стресс и неполноценный сон. Чтобы нормализовать работу своего организма, стоит включить в рацион побольше овощей, злаковых и фруктов, передает РИА Новости.

«Они должны составлять две трети рациона. Ведь это лучшие помощники для нормальной работы кишечника, очищения организма от токсинов и важный источник минералов, витаминов и клетчатки», — пояснила диетолог.

Она также посоветовала отказаться от сладкого, мучного, полуфабрикатов и фастфуда. В день необходимо есть три-четыре раза, такой режим обезопасит от чувства голода и переедания.

Диетолог Татьяна Дик ранее развеяла миф пользе ананаса в качестве жиросжигателя. На самом деле этот экзотический фрукт расщепляет низкомолекулярный аргининсодержащий белок, а не жир.

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