Депутат Рады Кива: украинские женщины адресовали Зеленскому нецензурное послание

Киев, 27 декабря. Украинский лидер Владимир Зеленский принял решение поставить женскую половину населения на воинский учет. Однако эта идея привела в восторг далеко не всех.

Так, депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива опубликовал разгневанное послание одной из женщин. Она высказала свое мнение в ответ на вопрос корреспондента издания «Страна.ua».

«Отрицательно. Землю продали — нам отстаивать нечего. Имущество (бывшего президента Украины Петра. — Прим. ФАН) Порошенко, Зеленского и иже с ними я отставать не собираюсь вообще», — отметила женщина.

Самый эпичный момент монолога оказался в конце. Гражданка Украины показала Зеленскому и другим высокопоставленным чиновникам нецензурный жест со словами: «Вот вам!».

Кива прокомментировал этот эпизод. По его словам, женщина на фоне эскалации ситуации на границе Украины показала главнокомандующему и министру оборонного ведомства страны верное направление.

При этом уже тысячи украинцев подписали петицию с обращением к президенту. Они требуют отменить распоряжение минобороны страны о постановке на воинский учет беременных женщин.