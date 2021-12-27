Постпред Крыма Мурадов допустил провокации со стороны Украины во время праздников

Симферополь, 27 декабря. Провокационных действий от Украины по отношению к Крыму можно ожидать в любое время, в том числе во время новогодних праздников. Об этом заявил постоянный представитель президента России в республике Георгий Мурадов.

Подобное может произойти не только со стороны Украины, но и стран Запада. Мурадов выразил надежду, что Киев и Вашингтон отдают себе отчет о последствиях, в случае обострения ситуации.

«По времени точно не определить. Но я ожидаю их провокаций в любое время. Конечно, сейчас они задумались, перед ними наши предложения к НАТО и США. Они, хотелось бы надеяться, осознают всю глубину последствий и понимают, что Россия даст ответ на их провокации», — заявил «Известиям» Мурадов.

Недавно президенту РФ Владимиру Путину в ходе большой пресс-конференции задали вопрос о возможности вооруженного конфликта из-за провокации. По словам российского лидера, вопреки напряженной геополитической обстановке, Москва идет на диалог со всеми и придерживается дипломатических методов разрешения ситуации.