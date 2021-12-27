Андрей Рублев заразился коронавирусом перед теннисным турниром Australian Open

Москва, 27 декабря. Российский теннисист Андрей Рублев заболел COVID-19 накануне старта Открытого чемпионата Австралии — 2022, который должен начаться 1 января.

Это уже не первый выявленный случай заражения коронавирусом у участников соревнования. Рублев стал пятым теннисистом с подтвержденным диагнозом COVID-19 после турнира ATP в Абу-Даби (ОАЭ).

«Всем привет. Хочу поделиться с вами некоторыми новостями. В настоящее время я нахожусь в Барселоне, и, к сожалению, у меня положительный тест на коронавирус. У меня минимальные симптомы. Я нахожусь в изоляции и соблюдаю все протоколы, находясь под наблюдением врачей», — написал Рублев в своем Twitter-акаунте.

Спортсмен напомнил, что сделал две прививки от коронавируса и активно готовился к предстоящему соревнованию. По его словам, точные сроки возвращения на корт пока неизвестны.

Андрей Рублев стал победителем турнира в Абу-Даби. В финальном поединке он одолел шотландца Энди Маррея со счетом 6:4, 7:6 (7:2).