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Андрей Рублев заразился коронавирусом перед теннисным турниром Australian Open

  /   Обновлено: 27 декабря 2021 03:02
Спорт
Андрей Рублев заразился коронавирусом перед теннисным турниром Australian Open
Zuma\TASS  /  Oscar J. Barroso

Москва, 27 декабря. Российский теннисист Андрей Рублев заболел COVID-19 накануне старта Открытого чемпионата Австралии — 2022, который должен начаться 1 января.

Это уже не первый выявленный случай заражения коронавирусом у участников соревнования. Рублев стал пятым теннисистом с подтвержденным диагнозом COVID-19 после турнира ATP в Абу-Даби (ОАЭ).

«Всем привет. Хочу поделиться с вами некоторыми новостями. В настоящее время я нахожусь в Барселоне, и, к сожалению, у меня положительный тест на коронавирус. У меня минимальные симптомы. Я нахожусь в изоляции и соблюдаю все протоколы, находясь под наблюдением врачей», — написал Рублев в своем Twitter-акаунте.

Спортсмен напомнил, что сделал две прививки от коронавируса и активно готовился к предстоящему соревнованию. По его словам, точные сроки возвращения на корт пока неизвестны.

Андрей Рублев стал победителем турнира в Абу-Даби. В финальном поединке он одолел шотландца Энди Маррея со счетом 6:4, 7:6 (7:2).

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atp андрей рублев australian open коронавирус COVID-19
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