Москвичи рассказали об опасной горке на Каширском шоссе, где насмерть разбился школьник

Москва, 27 декабря. Жители Москвы прокомментировали несчастный случай на одной из столичных горок, где погиб 15-летний подросток. По их словам, дети там травмировались и раньше.

Некоторые люди неудачно наезжали на трамплин, из-за чего зачастую случались травмы. Один из местных жителей заявил, что совсем недавно во время съезда с горки перелом ноги получил 19-летний молодой человек. После гибели подростка правоохранительные органы организовали служебную проверку.

Трагический инцидент произошел вечером 26 декабря на юге Москвы. Юноша катался на «ватрушке» и на полной скорости врезался в дерево. Он скончался до приезда медиков, которые диагностировали летальный исход от перелома позвоночника. В полиции уточнили, что школьник ударился о дерево головой и погиб почти мгновенно.