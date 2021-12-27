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Полковник Мартин попытался отыскать «недопустимую» ошибку в соглашении стран Запада и России

Политика
Полковник Мартин попытался отыскать «недопустимую» ошибку в соглашении стран Запада и России
ФБА «Экономика сегодня»  /  Вероника Галачиева

Вашингтон, 27 декабря. Переговоры по гарантиям безопасности между Россией и странами Запада для последних могут нести серьезные последствия. Такое заявление сделал американский полковник Уэс Мартин.

Проекты договора с США и соглашения с государствами — членами НАТО были опубликованы Россией на прошлой неделе. Так, стороны должны гарантировать безопасность в Европе, отказаться от размещения ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости, а Альянс не будет расширяться на восток.

Полковник Мартин обратил внимание, что инициатива России нацелена на защиту собственной безопасности, передает National Interest. Однако в этой благой идее он попытался найти негативный контекст, который приведет к «недопустимой ошибке».

«Эти требования появились для защиты Москвы, однако их принятие может привести к тому, что Запад оставит бывшие советские государства и воссоздаст исключительную сферу влияния России от Черного и Балтийского морей до Тихого океана», — считает Мартин.

Он в очередной раз озвучил предложение Вашингтона оказать Украине помощь в виде поставок вооружения и военных. Кроме того, по его словам, Киев нуждается в финансовой поддержке западных стран.

Госдеп США уже выразил свое мнение по поводу гарантий безопасности. По данным США, после изучения документов остались «личные обеспокоенности».

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украина нато гарантии безопасности
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