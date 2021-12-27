Астролог Безбородный посоветовал отказаться от свинины во время встречи года Тигра

Москва, 27 декабря. Блюда из свинины стоит исключить из праздничного меню на Новый год. Об этом предупредил руководитель Школы научной астрологии, астролог Сергей Безбородный.

Наступающий год пройдет под знаком Водяного Черного (Голубого) Тигра. Последний приходится Свинье другом, поэтому за праздничным столом лучше обойтись блюдами из говядины, телятины, крольчатины, рыбы и морепродуктов. Безбородный также определил, какой цвет больше всего подходит для встречи 2022 года, передает радио Sputnik.

«Черный цвет, потому что год Черного Тигра. Также, по тибетской астрологии, может быть желтый цвет. Из одежды, если мы говорим о дамах, предпочтительны брюки. Можно, конечно, и платье, но Тигр любит более агрессивный и более мужественный вид. Одежда должна быть обтягивающая, подчеркивающая фигуру, приталенная. Если кто-то соберется постричься, то предпочтительно покороче, Тигр не любит длинные волосы», — уточнил Безбородный.

Ранее стало известно, какими игрушками лучше всего украсить новогоднюю елку, чтобы задобрить Тигра. Предпочтение стоит отдать синим, бирюзовым и голубым цветам.