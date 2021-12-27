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Тяжелая утрата: ФАН вспомнил, с кем Россия и мир простились в 2021 году

  /   Обновлено: 27 декабря 2021 02:42
Общество
Тяжелая утрата: ФАН вспомнил, с кем Россия и мир простились в 2021 году
Федеральное агентство новостей  /  Елизавета Акимова

Москва, 27 декабря. Подходит к концу 2021 год, который стал втором по счету в реалиях пандемии COVID-19. Федеральное агентство новостей решило вспомнить все невосполнимые утраты, которые произошли в уходящем году.

Этот год для многих наполнился грустью и горем, поскольку коронавирусная инфекция унесла не одну тысячу жизней. Вирус не обошел стороной и известных, культовых личностей. Однако не все звезды скончались из-за COVID-19, многие ушли из жизни из-за болезней, которые не один десяток лет преследуют человечество.

Российские утраты

Если в 2020 году наблюдалась череда смертей выдающихся театральных деятелей, то в 2021 году удар пришелся, по большей части, на отечественную кинорежиссуру. Скончались лауреат премии «Оскар» Владимир Меньшов, создатель легендарного «Бега» Владимир Наумов, автор «Ассы» Сергей Соловьев. У первого режиссерская биография самая компактная, но три его ленты — хиты на все времена: «Любовь и голуби», «Москва слезам не верит», «Ширли-Мырли». Исполнитель главной роли в последней из этих картин вскоре покинул мир вслед за Меньшовым. Актер Валерий Гаркалин умер от последствий коронавируса в возрасте 65 лет.

Тяжелая утрата: ФАН вспомнил, с кем Россия и мир простились в 2021 году
кадр из фильма «Ширли-Мырли» /

Коронавирусная инфекция серьезно подкосила здоровье и мэтра отечественной сцены, композитора Александра Градского, хотя формальная причина смерти была иная. Медики констатировали, что один из основоположников русского рока ушел из жизни из-за инфаркта головного мозга.

В 2021 году пришлось также попрощаться с режиссерами Марком Рудинштейном и Борисом Грачевским, писателем Виктором Коклюшкиным, актерами Ниной Ургант, Екатериной Градовой, Ниной Руслановой, Андреем Мягковым, Василием Лановым, Петром Мамоновым, Игорем Савочкиным и многими другими.

Мировые утраты

Немало трагических известий пришло с Запада. В апреле в возрасте 99 лет скончался муж королевы Великобритании принц Филипп, герцог Эдинбургский. Это произошло за два месяца до его юбилея. Траурная церемония прошла в часовне Святого Георгия Виндзорского замка. Из-за пандемии на похоронах присутствовали лишь 30 человек вместо возможных 800 гостей.

В июне стало известно о смерти экс-министра обороны США Дональда Рамсфельда — единственного в истории страны человека, который возглавлял Пентагон дважды. Также в этом году из жизни ушел американский генерал Колин Пауэлл — советник президента США по нацбезопасности, бывший госсекретарь.

Не стоит забывать и об одном из самых известных политических интервьюеров в истории — 23 января после продолжительной болезни скончался Ларри Кинг. Журналист проработал на канале CNN больше 25 лет и записал более 50 тысяч интервью. В числе его собеседников такие личности, как Владимир Путин, Михаил Горбачев, Маргарет Тэтчер, Нельсон Мандела и другие.

Тяжелая утрата: ФАН вспомнил, с кем Россия и мир простились в 2021 году
cnn.com /

Совсем недавно состоялась церемония прощания с народным артистом России Сергеем Соловьевым. Режиссера похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

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