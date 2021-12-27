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NHS: признак быстро распространяющегося рака находится на кончиках ногтей
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NHS: признак быстро распространяющегося рака находится на кончиках ногтей

Общество
NHS: признак быстро распространяющегося рака находится на кончиках ногтей
pexels.com  /  Valeria Boltneva

Лондон, 27 декабря. Спастись от преждевременной смерти из-за рака можно только с помощью ранней диагностики. По словам специалистов из Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS), знающий человек при одном взгляде на руки может понять, что ему пора к врачу.

Изменение формы ногтей может говорить об онкологическом заболевании. По словам экспертов, ногти больного человека начинают напоминать булаву.

«Рак легкого, обширное рубцевание легких (легочный фиброз) и кистозный фиброз часто связаны с особой формой ногтей, называемой «булавами"», — написали специалисты из NHS.

Однако одним из основных способов предостеречься от рака является здоровый образ жизни. Специалисты уверены, что отказ от курения, в том числе пассивного, может продлить жизнь человека.

«Если вы выкуриваете более 25 сигарет в день, у вас в 25 раз больше шансов заболеть раком легких, чем у некурящих», — рассказали британские медики.

Проблема рака легких в том, что его сложно диагностировать на ранних стадиях. Но многие медики советуют прислушаться к своему телу и выявить неочевидные симптомы заболевания. Например, слабость и одышку.

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