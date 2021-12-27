Финансист Шульгин включил турецкую лиру и ливийский динар в топ худших валют 2021 года

Москва, 27 декабря. Национальная валюта Турции и Ливии показали самые высокие показатели падения по итогам уходящего года. Такое мнение выразил начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин.

Ливийский динар рухнул на 71 процент по итогам 2021 года. Согласно официальному обменному курсу на конец ноября, за один доллар давали около 4,616 динара. Причинами падения валюты является зависимость от нефти, вооруженный конфликт, нестабильная политическая ситуация и коррупция, пишет агентство «Прайм».

«Разрыв между официальными курсами и курсами черного рынка исказил зависимую от нефти экономику Ливии, усугубив кризис ликвидности и вызвав коррупцию, поскольку вооруженные группы, имеющие доступ к долларам по официальным курсам, зарабатывали деньги на мошенничестве с импортом», — сообщил Шульгин.

Также среди аутсайдеров уходящего года оказалась турецкая лира. Валюта обрушилась на 49 процентов. Однако абсолютным лидером антирейтинга стал кубинский песо, который обесценился на 96 процентов. Деградирующая экономика рухнула на 10,9 процента, однако по мнению депутата Кубы Марино Мурильо, настоящая инфляция в государстве равняется 6900 процентам.

Недавно глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что инфляция в России в конце текущего года достигнет значения в 8 процентов. Однако в следующем году ведомство рассчитывает на показатель в 4 процента.