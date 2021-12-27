Мясников: вакцина от коронавируса может стать бесполезной при неверном отношении к ней

Москва, 27 декабря. Мировые державы стремятся распространить разработанную их специалистами вакцину от коронавируса и доказать конкурентам, что именно этот препарат является эффективным. Однако в борьбе с пандемией главное совсем другое, уверен врач и телеведущий Александр Мясников.

Теледоктор в своем Telegram-канале поделился с подписчиками статьей, которая навела его на некоторые мысли. Ей оказался текст под названием «Vaccines Do Not Save Lives, Vaccinations Do» («Не вакцина спасает жизни, а вакцинация»). Посыл этого материала удивил Мясникова, ведь именно на это нужно обращать внимание всем странам.

«Мы можем разработать эффективные вакцины, произвести достаточное их количество, доставить их по районам и областям, но если не инвестировать в работу по убеждению людей вакцинироваться, то все это зря!» — отметил Мясников.

Аналогичную мысль неоднократно озвучивал и российский лидер Владимир Путин. По его словам, «вакцинный национализм» мешает бороться с пандемией коронавируса. Странам, которые разработали вакцины, нужно не бороться за статус «самой эффективной», а влиять на темпы вакцинации людей.