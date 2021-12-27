Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 декабря 03:19
03:17
Политика
Постпред России Ульянов указал на моральные проблемы ЕС после иска из-за импортозамещения
03:17
Общество
Диетолог Фус связала процесс замедления метаболизма с плохим сном и перееданием
03:14
Общество
Депутат Рады Кива: украинские женщины адресовали Зеленскому нецензурное послание
03:09
Политика
Постпред Крыма Мурадов допустил провокации со стороны Украины во время праздников
03:02
Спорт
Андрей Рублев заразился коронавирусом перед теннисным турниром Australian Open
03:02
Происшествия
Москвичи рассказали об опасной горке на Каширском шоссе, где насмерть разбился школьник
02:59
Политика
Полковник Мартин попытался отыскать «недопустимую» ошибку в соглашении стран Запада и России
02:42
Общество
Астролог Безбородный посоветовал отказаться от свинины во время встречи года Тигра
02:42
Общество
Тяжелая утрата: ФАН вспомнил, с кем Россия и мир простились в 2021 году
02:38
Общество
NHS: признак быстро распространяющегося рака находится на кончиках ногтей
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Мясников: вакцина от коронавируса может стать бесполезной при неверном отношении к ней

Общество
Мясников: вакцина от коронавируса может стать бесполезной при неверном отношении к ней
Федеральное агентство новостей

Москва, 27 декабря. Мировые державы стремятся распространить разработанную их специалистами вакцину от коронавируса и доказать конкурентам, что именно этот препарат является эффективным. Однако в борьбе с пандемией главное совсем другое, уверен врач и телеведущий Александр Мясников.

Теледоктор в своем Telegram-канале поделился с подписчиками статьей, которая навела его на некоторые мысли. Ей оказался текст под названием «Vaccines Do Not Save Lives, Vaccinations Do» («Не вакцина спасает жизни, а вакцинация»). Посыл этого материала удивил Мясникова, ведь именно на это нужно обращать внимание всем странам.

«Мы можем разработать эффективные вакцины, произвести достаточное их количество, доставить их по районам и областям, но если не инвестировать в работу по убеждению людей вакцинироваться, то все это зря!» — отметил Мясников.

Аналогичную мысль неоднократно озвучивал и российский лидер Владимир Путин. По его словам, «вакцинный национализм» мешает бороться с пандемией коронавируса. Странам, которые разработали вакцины, нужно не бороться за статус «самой эффективной», а влиять на темпы вакцинации людей.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Мясников: вакцина от коронавируса может стать бесполезной при неверном отношении к ней
вакцина вакцинация мясников
Комментировать