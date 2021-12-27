Две известные молодые девушки оказались в объятьях разведенного Лепса

Баку, 27 декабря. Российский исполнитель Григорий Лепс отправился на гастроли в Азербайджан. За прекрасно проведенный концерт его поблагодарили дочери президента страны Ильхама Алиева.

Лепс опубликовал снимок с девушками на своей странице в социальной сети Instagram. По словам поклонников, известная троица выглядит потрясающе.

«После выступления в городе Баку дочери Президента Азербайджана Ильхама Алиева — Лейла и Арзу — сердечно поблагодарили Григория Лепса за блестяще проведенный концерт», — написал Лепс под фото.

Некоторые поклонники позавидовали девушкам и захотели «стать дочками президента», чтобы иметь возможность пообщаться с Лепсом. Другие просто отметили, что девушки выглядят свежо и красиво, и рядом с ними певец тоже как будто бы помолодел.

Pr Scr instagram.com / @gvleps

«Очень хорошо выглядите.Очень сильно изменились в лучшую сторону», — написал подписчик.

Другие вспомнили недавний развод Лепса со супругой, с которой он прожил вместе более 20 лет. По словам юзеров, знаменитый исполнитель никогда не останется без внимания и в одиночестве.

«Да всем понятно, что Лепс не останется один, если сам этого не захочет. Только не необязательно все это делать кому-то назло. А если для веселья, то почему бы и нет», — отметил комментатор.

Развод знаменитостей стал достоянием общественности в середине декабря. Жена Лепса Анна Шаплыкова была инициатором разрыва. Однако она не потеряла в финансовом плане — перед разводом женщина получила щедрый подарок от мужа в виде доходного бизнеса.