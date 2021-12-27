Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 декабря 03:19
03:18
Спорт
Дубль Мичкова не спас сборную России от поражения в матче МЧМ-2022 со Швецией
03:17
Политика
Постпред России Ульянов указал на моральные проблемы ЕС после иска из-за импортозамещения
03:17
Общество
Диетолог Фус связала процесс замедления метаболизма с плохим сном и перееданием
03:14
Общество
Депутат Рады Кива: украинские женщины адресовали Зеленскому нецензурное послание
03:09
Политика
Постпред Крыма Мурадов допустил провокации со стороны Украины во время праздников
03:02
Спорт
Андрей Рублев заразился коронавирусом перед теннисным турниром Australian Open
03:02
Происшествия
Москвичи рассказали об опасной горке на Каширском шоссе, где насмерть разбился школьник
02:59
Политика
Полковник Мартин попытался отыскать «недопустимую» ошибку в соглашении стран Запада и России
02:42
Общество
Астролог Безбородный посоветовал отказаться от свинины во время встречи года Тигра
02:42
Общество
Тяжелая утрата: ФАН вспомнил, с кем Россия и мир простились в 2021 году
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Две известные молодые девушки оказались в объятьях разведенного Лепса

  /   Обновлено: 27 декабря 2021 02:01
Шоу-бизнес
Две известные молодые девушки оказались в объятьях разведенного Лепса
Global Look Press  /  Павел Кашаев

Баку, 27 декабря. Российский исполнитель Григорий Лепс отправился на гастроли в Азербайджан. За прекрасно проведенный концерт его поблагодарили дочери президента страны Ильхама Алиева.

Лепс опубликовал снимок с девушками на своей странице в социальной сети Instagram. По словам поклонников, известная троица выглядит потрясающе.

«После выступления в городе Баку дочери Президента Азербайджана Ильхама Алиева — Лейла и Арзу — сердечно поблагодарили Григория Лепса за блестяще проведенный концерт», — написал Лепс под фото.

Некоторые поклонники позавидовали девушкам и захотели «стать дочками президента», чтобы иметь возможность пообщаться с Лепсом. Другие просто отметили, что девушки выглядят свежо и красиво, и рядом с ними певец тоже как будто бы помолодел.

Две известные молодые девушки оказались в объятьях разведенного Лепса
Pr Scr instagram.com / @gvleps

«Очень хорошо выглядите.Очень сильно изменились в лучшую сторону», — написал подписчик.

Другие вспомнили недавний развод Лепса со супругой, с которой он прожил вместе более 20 лет. По словам юзеров, знаменитый исполнитель никогда не останется без внимания и в одиночестве.

«Да всем понятно, что Лепс не останется один, если сам этого не захочет. Только не необязательно все это делать кому-то назло. А если для веселья, то почему бы и нет», — отметил комментатор.

Развод знаменитостей стал достоянием общественности в середине декабря. Жена Лепса Анна Шаплыкова была инициатором разрыва. Однако она не потеряла в финансовом плане — перед разводом женщина получила щедрый подарок от мужа в виде доходного бизнеса.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Две известные молодые девушки оказались в объятьях разведенного Лепса
развод лепс шаплыкова
Комментировать