Супруга журналиста Гордона: Верку Сердючку уговаривали стать президентом Украины

Киев, 27 декабря. Актер, певец и композитор Андрей Данилко, известный под творческим псевдонимом Верка Сердючка, мог стать президентом Украины. Об этом рассказала жена журналиста Дмитрия Гордона Алеся Бацман.

По ее словам, артиста буквально уговаривали баллотироваться на пост главы государства. Супруга известного украинского журналиста уверена, что Андрей Данилко мог стать тем национальным лидером, который полностью перевернул бы тогда политический ландшафт. Певца долго уговаривали стать президентом, но в итоге он отказался от этого предложения.

«Его уговаривали это сделать, очень многие уговаривали, приходили от разных сил, от разных партий, сулили очень больше деньги», — сказала Бацман на шоу «Хард с Влащенко».

Global Look Press / Anatoly Lomohov

Алеся Бацман также заявила, что Андрей Данилко не захотел занимать такой высокий пост, чтобы сохранить себя, что не удалось сделать нынешнему президенту страны Владимиру Зеленскому. По ее словам, украинский лидер, заняв должность, изменился сам и поменял свое отношение к другим. Когда Зеленский только баллотировался, он много улыбался и шутил. Теперь же он стал агрессивным, обиженным на всех, а также человеком, который не умеет принимать критику в свой адрес.

Тем временем Верка Сердючка в ближайшее время порадует поклонников своего творчества новогодним выступлением. Билеты на мероприятие обойдутся в 2 тысячи евро.