Жертвой массовой аварии на трассе М-8 под Вологдой стал один человек

Вологда, 27 декабря. Один человек погиб в результате аварии с участием пяти машин в Грязовецком районе Вологодской области. Массовое столкновение произошло днем на 389 км автодороги М-8 Москва — Архангельск, сообщили в областном УМВД.

По предварительной информации, пожилой водитель грузового автомобиля МАЗ с полуприцепом выехал на «встречку» и врезался в легковушку ВАЗ-2111, которой управлял мужчина 1989 года рождения. После этого большегруз столкнулся с двумя автомобилями ГАЗ и иномаркой Volkswagen.

«В результате водитель ВАЗа от полученных травм скончался на месте», — проинформировали в УМВД.

Водитель грузовика управлял транспортным средством будучи трезвым. Все обстоятельства и детали смертельной аварии на данный момент устанавливаются.

В этот день массовое ДТП случилось также на трассе Уфа — Оренбург в Башкирии. В результате аварии пострадали минимум пять человек.