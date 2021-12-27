Жириновский пожелал выступающей против вакцинации от COVID-19 Шукшиной «медленной смерти»

Москва, 27 декабря. Актриса Мария Шукшина может не делать прививку от коронавируса, но тогда пусть «сидит дома и медленно умирает». Такое заявление сделал разгневанный позицией артистки лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Вакцинация от COVID-19 является самым надежным способом защититься от инфекции и минимизировать ее распространение. Однако далеко не все люди верят врачам и соглашаются на прививки. Среди антиваксеров есть и знаменитые личности, которые делают громкие заявления и пытаются убедить общественность в «опасности» вакцин от коронавируса. Среди них — Мария Шукшина.

Агентство городских новостей Москва / Сергей Киселев

Медики, работающие в красной зоне, еще осенью пригласили артистов посетить больницы и своими глазами посмотреть на зараженных людей. Однако селебрити проигнорировали это предложение и продолжили совершать свои «глупые поступки».

«Если ты не хочешь делать вакцину — не делай. Сиди дома, заразись и умирай медленно», — обратился к Шукшиной Жириновский.

Врач и телеведущий Александр Мясников ранее объяснил, почему отказался подписываться под приглашением знаменитостей в красную зону. Он уверен, что публичные люди превратили бы это мероприятие в «цирк» и не изменили бы свою точку зрения.