Как срыв выборов объединил Ливию против вмешательства Запада

В пятницу, 24 декабря 2021 года, в Ливии планировали провести первые в истории государства президентские выборы. Однако голосование так и не состоялось.

Высшая избирательная комиссия (ВИК) утверждала, что успеет подготовить страну к плебисциту в установленный срок. Тем не менее она так и не опубликовала окончательный список кандидатов, а 21 декабря глава органа Имад ас-Саих без объявления переноса или отмены голосования постановил распустить избирательные участки на местах и прекратить их работу.

Международная редакция ФАН разбиралась, почему выборы сорвались, и собрали комментарии российских экспертов по ливийскому вопросу: Максима Шугалея, Вячеслава Матузова и Евгения Пригожина.

Год на подготовку

Дату первых президентских выборов определил Ливийский Форум политического диалога (ЛФПД), сформированный под эгидой миссии ООН в ноябре прошлого года. Тогда при посредничестве исполняющей обязанности специального посланника международной организации Стефани Уильямс делегаты договорились, что голосование состоится 24 декабря. После чего те же чиновники избрали главу Президентского совета, двух его заместителей и нового премьер-министра, которые обязались подготовить Ливию к плебисциту, объединить госучреждения и добиться вывода иностранного контингента. Они также лишались права выдвигать свои кандидатуры на предстоящих выборах.

Кабмин возглавил Абд аль-Хамид Дабиба — уроженец Мисураты, который до этого не участвовал в политической жизни государства. Тем не менее его кандидатуру поддержала большая часть членов ЛФПД, поручив сформировать переходное правительство. В начале марта Палата представителей выдала новому органу исполнительной власти вотум доверия.

twitter.com / @Dabaibahamid

Однако, несмотря на громкие заявления об урегулировании ситуации, Правительство национального единства так и не реализовало ни одной из возложенных на него задач. Кабмин сосредоточился на государственном бюджете, проект которого в парламенте посчитали слишком раздутым. ПНЕ просило Палату представителей одобрить выделение ему 100 млрд динаров. Депутаты призвали сократить сумму до 78 млрд, но кабмин отказался. В результате процесс утверждения затянулся на многие месяцы.

В то же время Палата представителей занималась разработкой закона о выборах. Хотя плебисцит был декларирован, но законодательной основы для него практически не существовало. Морально устаревшие положения прошлых лет не учитывали современные реалии. Весну и лето Ливия провела в спорах. Попытка принять так называемую конституционную основу (фрагмент конституции, регулирующий выборные аспекты) закончилась ничем. Парламент буквально в последний момент принял законы о выборах. Согласно его условиям, баллотироваться в президенты могли ливийцы старше 35 лет, исповедующие ислам, не состоящие в браке с иностранцем и не имеющие двойного гражданства. Кроме того, претендентов обязали уйти в отставку с любой военной или политической должности за три месяца до голосования.

Избирательный процесс под иностранным давлением

В Ливии начался процесс выдвижения кандидатов. До сих пор вмешательство зарубежных игроков было минимальным, все противоречия по большей части носили внутриливийский характер. Тем не менее ситуация обострилась, когда определились основные претенденты на президентский пост. Если фигура главнокомандующего Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы Хафтара, хоть и вызывала жесткие противоречия, но все же была всеми ожидаемой, то появление на сцене сына бывшего лидера Сейфа аль-Ислама Каддафи вызвало сильное волнение в международных кругах. Быстро стало очевидно, что именно Каддафи-младший и Халифа Хафтар — главные кандидаты на выход во второй тур президентских выборов. Это категорически не устраивало западных «партнеров» Ливии.

www.facebook.com / المفوضية الوطنية العليا للانتخابات - High National Elections Commission

В конце октября миссия ООН призвала снять все ограничения на участие в выборах и предоставить всем гражданам, занимающим государственные должности, возможность приостановить выполнение обязанностей с момента выдвижения ими своих кандидатур. На этом фоне претендентом на пост президента зарегистрировался Абд аль-Хамид Дабиба. Причем этим ходом он нарушил не только статью принятого закона, но и клятву соблюдать Дорожную карту, данную при вступлении в должность. Большинство прочих кандидатов отнеслись к этому крайне негативно.

После выдвижения последовала череда судебных исков претендентов друг против друга, но в итоге почти все осталось без изменений. Яна Кубиша срочно отправили в отставку с поста спецпосланника ООН. В Ливию, теперь уже в статусе спецсоветника вернулась Стефани Уильямс. Но ее возвращение, да еще без полномочий, уже ничего не могло изменить.

ly.usembassy.gov / U.S. Embassy in Libya

За месяц до даты выборов сложилась тупиковая ситуация. Абсолютно все декларировали приверженность выборам именно 24 декабря. Но ВИК, находящаяся под чудовищным давлением со стороны «международных игроков», не взяла на себя ответственность публиковать окончательный список кандидатов и попыталась переложить ответственность на Палату представителей. Парламент от такой чести тоже предпочел уклониться. В результате выборы не отменили и не отложили. Их попросту не объявили.

Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей в комментарии ФАН подчеркнул, что срыв голосования — прямое следствие вмешательства западных стран. Им выгоден управляемый хаос в Ливии, потому что в таких условиях можно совершать любые финансовые махинации, использовать и получать доход от ливийской нефти и других природных ресурсов.

«По сути приезд Стефани Уильямс проходит в рамках программы ООН по внешнему управлению страной. Если б никто не вмешивался во всеобщие выборы, одни бы давно уже были проведены. Американцы прекрасно понимают, что если бы сейчас процесс голосования состоялся, то скорее всего ливийцы поддержали кандидатуру Халифы Хафтара. А его победа не очень выгодна Соединенным Штатам Америки. Поэтому Вашингтон предпринял все попытки, чтобы их сорвать. Появление Стефани Уильямс направлено на то, чтобы формально перенести выборы на месяц вперед, а в последующем сдвинуть их на неопределенный срок. Здесь все белыми нитками шито. Абсолютно очевидно вмешательство западных государств, в частности, США во внутренние дела и процессы Ливии», — заявил социолог.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Того же мнения придерживается президент Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами, член Комитета солидарности с народами Ливии и Сирии Вячеслав Матузов. Он отметил, что Уильямс на посту спецсоветника ООН не следует интересам ливийского народа.

«Она (Стефани Уильямс, — прим. ФАН) вмешивается в работу Высшей избирательной комиссии, которая занимается формированием итогового списка кандидатов в президента. И Уильямс здесь проталкивает определенные политические интересы Запада, в частности, американцев. Одной из главных ее целей является попытка отстранить от участия в плебисците сложившего полномочия спикера парламента Ливии Агилы Салеха, сына убитого ливийского лидера Муаммара Каддафи — Сейфа аль-Ислама и главу Ливийской национальной армии Халифы Хафтара. Все они последние пять лет выступали в едином блоке, и старались вывести страну из кризиса. Я думаю, здесь очевидное превышение должностных полномочий со стороны Стефани Уильямс», — считает политолог.

Ливийский сценарий

Несмотря на усилия Запада по срыву выборов, более вероятным представляется вариант развития событий не по зарубежному сценарию. Наиболее влиятельные патриотические силы уже проявили волю к тому, чтобы взять инициативу в свои руки, не прислушиваясь более к «инструкторам демократии».

За три для до обозначенной даты плебисцита, 21 декабря, в Бенгази состоялась встреча кандидатов в президенты. Более 15 ливийских политиков обсудили отсрочку голосования, а также формирование нового кабмина, которое примет полномочия Правительства национального единства. Переговоры проходили при участии фельдмаршала Халифы Хафтара, экс-главы МВД Фатхи Башаги, а также бывшего спикера парламента Агилы Салеха.

fathibashaga.ly / الموقع الرسمي لوزير داخلية ليبيا السيد فتحي علي باشاغا

По окончанию совещания состоялась пресс-конференция. С речью, в частности, выступил Башага. По его словам, переговоры кандидатов проходили в рамках объединения усилий и противостояния угрозам и препятствиям, которые переживает Ливия. Кандидаты договорились продолжать контакты и координацию в рамках этой инициативы.

«Я неоднократно заявлял о способности ливийцев самостоятельно урегулировать внутренние вопросы без иностранного вмешательства. Когда мы проводили социологическое исследование, все граждане утверждали, что хотят только одного: «самостоятельно избрать президента». Они просили все страны, чтобы в конце концов оставили их в покое и дали возможность самим навести порядок в стране. Если Хафтар и Башага сумеют исключить внешнее вмешательство, то они безусловно смогут добиться стабильности в стране и организовать всеобщие выборы», — уверен Максим Шугалей.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

«Основная проблема Ливии в том, что только ленивый не сует свой нос в проблемы ливийского народа. Все хотят «помочь», особенно ООН и страны НАТО, и придумывают новые и новые схемы развития ливийского общества, что, начиная с 2011 года, приводит к бесконечным войнам и конфликтам. Помогают не бескорыстно, мы прекрасно знаем и многократно наблюдали в СМИ различные формы этой «поддержки», и все они сводятся к тому, что очень высокопоставленные европейские лица и международные организации разворовывают многомиллиардный ливийский бюджет, грубо говоря, рассовывая по карманам ливийские нефтедоллары. С этим связано огромное количество игроков, которые лезут в ливийскую повестку. Взять, к примеру, госпожу Стефани Уильямс, которая еще недавно заверяла всех, что она прекратила заниматься Ливией и ушла на заслуженный отдых, купив себе, как писали СМИ, домик в Бордо. А сегодня она вновь полна сил и бьется за свое финансовое будущее, взбаламучивая политическое поле Ливии. Это суть проблемы. Честные же люди, типа Яна Кубиша, в этой свалке не выживают. Почему отменены выборы? Выборы отменены, поскольку международные игроки, главным образом ООН, бесконечно меняют правила игры. Абд аль-Хамид Дабиба, который продержался на посту премьера девять месяцев, не сделав ничего полезного, и, заступая на этот пост давал клятвенные обещания, что не будет баллотироваться, неожиданно отказался от взятых на себя обязательств и сунул свой нос туда, куда совать не имел права, купив себе место кандидата в президенты. Естественно, ливийский народ и все ключевые игроки восприняли это событие крайне негативно. Дабиба попросту решил всех обмануть. Ещё одна проблема, с которой столкнулись «международные помощники» — во второй тур ливийских выборов, судя по социологии, вышли бы Хафтар и Каддафи. И вероятность победы Хафтара, как человека, который контролирует большую часть Ливии, была бы крайне высока. Ни тот, ни другой вариант не устраивает тех, кто разворовывает ливийские деньги. Для Каддафи Запад нерукопожатен, а Хафтар искренне верит в необходимость служения ливийскому народу. Поэтому срыв выборов и организован был господами из ООН, которые их же и назначали. Ливийский народ хочет стабильности, а стабильность могут дать только сильные фигуры. Сколько не меняй Сарраджа (премьер-министр Правительства национального согласия, — прим. ФАН) на Дабибу, они были и останутся марионетками. Сегодня этими сильными фигурами являются Агила Салех, Халифа Хафтар и Фатхи Башага, один контролирует ливийские законы, второй большую часть страны, а третий — единственный человек из политиков Запада Ливии, который может справиться с группировками, находящимися вокруг Триполи. Отдельно хочу обратить внимание на выступление Башаги в аэропорту Мисураты 25.12.21. Это ли ни речь патриота. Снимаю шляпу. Эта речь смелого и ответственного человека. Пришло время сильных. И встреча сильных произошла в Бенгази. Сам факт её говорит о том, что они в состоянии договориться о будущем Ливии без внешних советчиков и подстрекателей. В Ливии ещё много проблем. И уж точно их не создают ни Турция, ни Россия. Сегодня главный враг Ливии — это «международное сообщество», которое пытается урвать здесь и сейчас деньги из «ливийского пирога». Поэтому политической ситуацией в Ливии, уверен, будут управлять те, кто были на той самой встрече в Бенгази 21 декабря. Посмотрите видеозапись и сделайте свои выводы. Все ключевые фигуры на ней присутствовали. А что касается их желания взять судьбу Ливии в свои руки, то главное им в этом не мешать, а с уважением отнестись к каждому из участников этой исторической встречи», — заключил Пригожин.

Ситуацию в североафриканском государстве также прокомментировал петербургский бизнесмен Евгений Пригожин, которого в прошлом году без предъявления доказательств обвинили во вмешательство в ливийский кризис и включили в санкционные списки ЕС и Великобритании по Ливии. В процессе работы по снятию с себя ограничений он глубоко погрузился в ливийский вопрос и дал вчера комментарий изданию Sputnik. По словам бизнесмена, зарубежные «помощники», усилиями которых страна оказалась в глубоком кризисе, должны прекратить лезть во внутренние дела страны и мешать ливийцам решать свою судьбу самостоятельно.