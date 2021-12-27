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Политолог Корнилов высмеял «драпающих с Украины» британских военных

Политика
Политолог Корнилов высмеял «драпающих с Украины» британских военных
royalnavy.mod.uk  /  The Royal Navy website

Москва, 27 декабря. Вооруженные силы Великобритании делают противоречащие друг другу заявления о военном присутствии на территории Украины. На это обратил внимание политолог Владимир Корнилов.

Он прокомментировал новость о планах британского командования экстренно эвакуировать свои войска в случае обострения ситуации на востоке Европы. Специалист напомнил о другом более раннем заявлении Соединенного Королевства.

«За британцами не уследишь! То они сообщали, что готовы выслать 600 спецназовцев на Украину "в случае вторжения России"... В задаче спрашивается: в какой точке мира пересекутся британские солдаты, спешащие на Украину, с британскими солдатами, драпающими с Украины?» — иронично задался вопросом Корнилов.

Издание Daily Express ранее сообщило, что Великобритания готовится к выводу своего военного контингента с территории Украины. В случае эскалации войска направятся в сторону польской границы.

Сами украинцы тоже прокомментировали эту новость. По их словам, «трусливое бегство» Лондона выдает реальное отношение «союзничков» к Киеву.

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украина владимир корнилов британские военные
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