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Аналитики РИА Новости: столичные регионы предлагают самые выгодные условия труда пенсионерам

  /   Обновлено: 27 декабря 2021 01:24
Экономика
Аналитики РИА Новости: столичные регионы предлагают самые выгодные условия труда пенсионерам
pixabay.com

Москва, 27 декабря. Самые благоприятные условия на рынке труда для пенсионеров наблюдаются в столичной части и некоторых областях Центральной России. Такую статистику предлагают аналитики РИА Новости.

Серьезно на рынок труда повлияла пандемия коронавируса. Однако в течение времени уровень безработицы начинает снижаться и россияне без проблем находят работу даже в пенсионном возрасте.

Согласно результатам исследования, первые места в рейтинге по трудоустройству пенсионеров занимают Москва и Санкт-Петербург. Аналитики считают, что в этих городах возможности для работы пенсионеров находятся на очень хорошем уровне.

В десятку городов также входят Воронежская область, Нижегородская, Ростовская, Калининградская, Краснодарский край и Рязанская область. По данным специалистов, в этих регионах хороший уровень привлекательности труда для пенсионеров.

Последние места занимают национальные республики. Последние пять строчек достались Республике Алтай, Чечне, Туве, Бурятии, Северной Осетии и Карелии.

При этом в российском обществе наблюдается тенденция к повышению заработной платы работающим пенсионерам. Кроме того, более половины работодателей готовы рассматривать на важные должности кандидатов пенсионного возраста.

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