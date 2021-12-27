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Хуснуллин выступил за снижение допустимого количества алкоголя в крови у водителей

Общество
Хуснуллин выступил за снижение допустимого количества алкоголя в крови у водителей
vk.com  /  Госавтоинспекция Карелии

Москва, 27 декабря. Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил о намерении бороться со статистикой погибших в ДТП, виновниками которых являются пьяные водители. Он предложил сократить долю допустимых промилле.

Борьба с количеством алкоголя в крови водителей ведется давно. С 2008 года норма допустимого уровня достигала 0,3 промилле и 0,15 промилле в выдыхаемом автовладельцами воздухе, пишут «Ведомости».

«Я считаю, что необходимо снизить количество допустимых долей промилле алкоголя в крови за рулем. Ведь существует прямая зависимость смертности и аварий от количества промилле алкоголя в крови. Процент аварийности у тех, кто выпил бокал пива или около того, минимален. Те, кто сел за руль с одним промилле алкоголя в крови, – уже потенциальные смертники. Поэтому эти вещи надо регулировать», — заявил Хуснуллин.

Водители в пьяном состоянии почти всегда становятся виновниками аварий. Одна из таких произошла на Камчатке 23 декабря. Мужчина выехал на встречную полосу движения, врезался в «газель», а затем в карету скорой помощи.

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