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Политолог Давыдов объяснил лидерство Курской области по экономической устойчивости в России

  /   Обновлено: 27 декабря 2021 01:12
Экономика
Политолог Давыдов объяснил лидерство Курской области по экономической устойчивости в России
 /  Фото Курская АЭС, Вконтакте

, 27 декабря. Курская область возглавила рейтинг регионов-лидеров России экономической устойчивости по итогам третьего квартала 2021 года. С чем это связано, рассказал политолог Леонид Давыдов.

Рейтинг составили аналитики Фонда развития гражданского общества. На первом месте оказалась Курская область. Вторая строчка топа экономической устойчивости досталась Москве, а третья – Ямало-Ненецкому автономному округу, пишут «Известия».

«Лидирующие позиции Курской области позволяют Москве перевести дух, ибо бремя лидерства во всех рейтингах сразу тяжело. А вот курянам же важно почувствовать, каково это — быть Москвой или Ямалом. Все познается в сравнении, и именно для этого эксперты совершенствуют свои методики рейтингов», — пояснил политолог Давыдов.

На рейтинге сказывается работа губернаторов, управленческие качества, которые способны привести субъект к лидерству на фоне пандемии, считает Давыдов. Его мнение разделил политтехнолог Александр Твердов. И власти Курской области своими действиями и административными решениями способствовали первенству региона в рейтинге.

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рейтинг курская область экономическая устойчивость
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