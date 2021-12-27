Политолог Давыдов объяснил лидерство Курской области по экономической устойчивости в России

, 27 декабря. Курская область возглавила рейтинг регионов-лидеров России экономической устойчивости по итогам третьего квартала 2021 года. С чем это связано, рассказал политолог Леонид Давыдов.

Рейтинг составили аналитики Фонда развития гражданского общества. На первом месте оказалась Курская область. Вторая строчка топа экономической устойчивости досталась Москве, а третья – Ямало-Ненецкому автономному округу, пишут «Известия».

«Лидирующие позиции Курской области позволяют Москве перевести дух, ибо бремя лидерства во всех рейтингах сразу тяжело. А вот курянам же важно почувствовать, каково это — быть Москвой или Ямалом. Все познается в сравнении, и именно для этого эксперты совершенствуют свои методики рейтингов», — пояснил политолог Давыдов.

На рейтинге сказывается работа губернаторов, управленческие качества, которые способны привести субъект к лидерству на фоне пандемии, считает Давыдов. Его мнение разделил политтехнолог Александр Твердов. И власти Курской области своими действиями и административными решениями способствовали первенству региона в рейтинге.