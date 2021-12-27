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Политолог Чанг: неудачи Байдена с сфере защиты США в космосе могут привести к мировой войне

Политика
Политолог Чанг: неудачи Байдена с сфере защиты США в космосе могут привести к мировой войне
Global Look Press  /  CNP/AdMedia

Вашингтон, 27 декабря. Президент США Джо Байден не справляется с защитой страны в космосе, это может стать «поводом для начала мировой войны». Об этом в комментарии Daily Express заявил американский политический обозреватель Гордон Чанг.

Хозяин Белого дома игнорирует конкурентов Вашингтона и не предпринимает каких-либо действий, чтобы их ослабить. Политолог уверен, что за неспособность администрации Байдена защищаться мир заплатит очень высокую цену. Он не пояснил, почему сделал такой вывод.

«Один из первых признаков начала войны: вытеснение США», — констатировал Чанг.

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев ранее опроверг такие прогнозы. Он уверен, что Россия и США не допустят развязывания третьей мировой войны. В качестве гарантий выступает ядерное оружие, применение которого за считанные минуты приведет к гибели всего человечества.

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космос байден мировая война
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