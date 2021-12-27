Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 декабря 01:47
01:46
Происшествия
Жертвой массовой аварии на трассе М-8 под Вологдой стал один человек
01:44
Общество
Жириновский пожелал выступающей против вакцинации от COVID-19 Шукшиной «медленной смерти»
01:27
Политика
Политолог Корнилов высмеял «драпающих с Украины» британских военных
01:24
Экономика
Аналитики РИА Новости: столичные регионы предлагают самые выгодные условия труда пенсионерам
01:13
Общество
Хуснуллин выступил за снижение допустимого количества алкоголя в крови у водителей
01:12
Экономика
Политолог Давыдов объяснил лидерство Курской области по экономической устойчивости в России
01:11
Политика
Политолог Чанг: неудачи Байдена с сфере защиты США в космосе могут привести к мировой войне
01:01
Политика
Сатановский объяснил мотивы осудившего идею строительства городов в Сибири Хуснуллина
00:50
Происшествия
Медики забрали окровавленное тело человека из московского метрополитена
00:41
Общество
Путин заявил о лидирующей позиции сотрудников МЧС России в решении экстраординарных задач
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Сатановский объяснил мотивы осудившего идею строительства городов в Сибири Хуснуллина

  /   Обновлено: 27 декабря 2021 01:01
Политика
Сатановский объяснил мотивы осудившего идею строительства городов в Сибири Хуснуллина
instagram.com  /  @evgeniisatanovskii

Москва, 27 декабря. Вице-премьер России Марат Хуснуллин отверг идею министра обороны Сергея Шойгу о создании в Сибири новых городов. Причиной этого стал призыв зарабатывать «здесь и сейчас при минимальных затратах», уверен политолог Евгений Сатановский.

Хуснуллин объяснил свой отказ большими затратами и серьезной нагрузкой на инфраструктуру. Сатановский полагает, что эта позиция полностью противоречит принципам Шойгу, который намерен развивать Россию в перспективе на будущее.

«Для одного человека важен город и страна. А деньги — не более чем средство. Для другого они — цель. Разный подход, разные результаты», — написал Сатановский в своих соцсетях.

Он также привел реновации Москвы в качестве наглядного примера. Город застраивают «несуразными кусками Манхэттена», которые никак не вписываются в общую картину. Однако хозяева этих зданий получают за это космические деньги.

Сатановский ранее назвал всех экоактивистов «идиотами, либо жуликами». Именно это стало причиной отказа российских ученых от участия в Парижских соглашениях и Монреальском протоколе при первом президенте СССР Михаиле Горбачеве.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Сатановский объяснил мотивы осудившего идею строительства городов в Сибири Хуснуллина
шойгу деньги хуснуллин сатановский власть выбор
Комментировать