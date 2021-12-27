Сатановский объяснил мотивы осудившего идею строительства городов в Сибири Хуснуллина

Москва, 27 декабря. Вице-премьер России Марат Хуснуллин отверг идею министра обороны Сергея Шойгу о создании в Сибири новых городов. Причиной этого стал призыв зарабатывать «здесь и сейчас при минимальных затратах», уверен политолог Евгений Сатановский.

Хуснуллин объяснил свой отказ большими затратами и серьезной нагрузкой на инфраструктуру. Сатановский полагает, что эта позиция полностью противоречит принципам Шойгу, который намерен развивать Россию в перспективе на будущее.

«Для одного человека важен город и страна. А деньги — не более чем средство. Для другого они — цель. Разный подход, разные результаты», — написал Сатановский в своих соцсетях.

Он также привел реновации Москвы в качестве наглядного примера. Город застраивают «несуразными кусками Манхэттена», которые никак не вписываются в общую картину. Однако хозяева этих зданий получают за это космические деньги.

Сатановский ранее назвал всех экоактивистов «идиотами, либо жуликами». Именно это стало причиной отказа российских ученых от участия в Парижских соглашениях и Монреальском протоколе при первом президенте СССР Михаиле Горбачеве.