Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 декабря 01:47
01:44
Общество
Жириновский пожелал выступающей против вакцинации от COVID-19 Шукшиной «медленной смерти»
01:27
Политика
Политолог Корнилов высмеял «драпающих с Украины» британских военных
01:24
Экономика
Аналитики РИА Новости: столичные регионы предлагают самые выгодные условия труда пенсионерам
01:13
Общество
Хуснуллин выступил за снижение допустимого количества алкоголя в крови у водителей
01:12
Экономика
Политолог Давыдов объяснил лидерство Курской области по экономической устойчивости в России
01:11
Политика
Политолог Чанг: неудачи Байдена с сфере защиты США в космосе могут привести к мировой войне
01:01
Политика
Сатановский объяснил мотивы осудившего идею строительства городов в Сибири Хуснуллина
00:50
Происшествия
Медики забрали окровавленное тело человека из московского метрополитена
00:41
Общество
Путин заявил о лидирующей позиции сотрудников МЧС России в решении экстраординарных задач
00:41
Происшествия
Прицеп автопоезда перевернулся в Сочи на трассе А-147
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Путин заявил о лидирующей позиции сотрудников МЧС России в решении экстраординарных задач

Общество
Путин заявил о лидирующей позиции сотрудников МЧС России в решении экстраординарных задач
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 27 декабря. Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников МЧС РФ с профессиональным праздником. По этому случаю глава государства записал видеообращение.

Он отметил важность работы спасателей, их профессионализм и героизм. В 2021 году подразделения МЧС боролись с пожарами, последствиями паводков и трагедией на шахте «Листвяжная», а также с COVID-19.

«Особо отмечу и то, что специалисты министерства в рамках российских гуманитарных миссий за рубежом активно и профессионально работали в Афганистане, Сирии и других странах. Доставляли вакцину от коронавируса на Кубу, в Мозамбик, Индию и Южно-Африканскую республику», — заявил Путин.

Путин заявил о лидирующей позиции сотрудников МЧС России в решении экстраординарных задач
vk.com / ГУ МЧС России по Тульской области

Российские спасатели показывают пример коллегам по всему миру. Специалисты МЧС России «по уровню профессионализма, накопленному опыту, по скорости и четкости отработки сложнейших, экстраординарных задач наши спасатели — среди лучших», заявил президент.

МЧС России регулярно предупреждает граждан о разных угрозах. Так, недавно ведомство рассказало, какие опасности могут предостерегать людей в период новогодних праздников.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Путин заявил о лидирующей позиции сотрудников МЧС России в решении экстраординарных задач
путин мчс поздравление
Комментировать