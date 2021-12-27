Путин заявил о лидирующей позиции сотрудников МЧС России в решении экстраординарных задач

Москва, 27 декабря. Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников МЧС РФ с профессиональным праздником. По этому случаю глава государства записал видеообращение.

Он отметил важность работы спасателей, их профессионализм и героизм. В 2021 году подразделения МЧС боролись с пожарами, последствиями паводков и трагедией на шахте «Листвяжная», а также с COVID-19.

«Особо отмечу и то, что специалисты министерства в рамках российских гуманитарных миссий за рубежом активно и профессионально работали в Афганистане, Сирии и других странах. Доставляли вакцину от коронавируса на Кубу, в Мозамбик, Индию и Южно-Африканскую республику», — заявил Путин.

vk.com / ГУ МЧС России по Тульской области

Российские спасатели показывают пример коллегам по всему миру. Специалисты МЧС России «по уровню профессионализма, накопленному опыту, по скорости и четкости отработки сложнейших, экстраординарных задач наши спасатели — среди лучших», заявил президент.

МЧС России регулярно предупреждает граждан о разных угрозах. Так, недавно ведомство рассказало, какие опасности могут предостерегать людей в период новогодних праздников.