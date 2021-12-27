«Известия»: модернизация «Адмирала Чабаненко» в разы увеличит потенциал корабля

Москва, 27 декабря. Улучшение многоцелевого фрегата проекта 1155.1 «Адмирал Чабаненко» значительно увеличит спектр его возможностей. Об этом заявил экс-начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов.

Согласно планам модернизации, боевое судно, помимо современных средств ПВО, должно получить на вооружение новейшие гиперзвуковые ракеты «Циркон». Ориентировочно, корабль сойдет со стапелей верфи в 2023 году и заступит на боевое дежурство. Адмирал Селиванов считает, что обновленный крейсер станет более грозным и эффективным оружием.

«Но теперь возможности корабля станут гораздо шире: он сможет эффективно использоваться и против надводных кораблей, и защищаться от воздушных — средства ПВО там, скорее всего, тоже обновят. Думаю, раз уж его спроектировали, выделяют средства и сроки назначены, то это будет стоящая модернизация», — заявил Селиванов изданию «Известия».

Недавно боевые корабли типа «Адмирал Горшков» вооружили новыми управляемыми ракетами «Полимент-Редут». По мнению военного эксперта Дмитрия Болтенкова, такой шаг поможет сэкономить более мощные боеприпасы.