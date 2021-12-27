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Советник главы офиса Зеленского Арестович заявил о «троллинге» американцев со стороны Шойгу

  /   Обновлено: 27 декабря 2021 00:37
Политика
Советник главы офиса Зеленского Арестович заявил о «троллинге» американцев со стороны Шойгу
facebook.com  /  Churikov Vasyl

Киев, 27 декабря. Российский министр обороны Сергей Шойгу заявил о подготовке американскими ЧВК провокаций с химическим оружием в Донбассе. Его слова оценил внештатный советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович.

Шойгу сделал свое заявление в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны с участием президента РФ Владимира Путина. По его словам, Соединенные Штаты для реализации озвученной идеи доставили в города Авдеевка и Красный Лиман резервуары с неустановленными химикатами.

Арестовича спросили, как он относится к словам российского министра обороны. Чиновник назвал заявление «информационной операцией», призванной посеять панику.

«Они троллят американцев», — заявил Арестович.

Однако в слова Арестовича поверить трудно, ведь американские власти действуют довольно стандартно, как в Сирии и Ираке. По словам военного обозреватели «Комсомольской правды» Виктора Баранца, Вашингтон работает стереотипно, без проявления какой-либо фантазии, и повторяет сценарий провокации «Белых касок» в Сирии. На востоке Украины США готовы действовать «без элементарного приличия».

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украина шойгу арестович
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