Аршавин: «Зениту» понадобится равноценная замена в случае ухода Дзюбы из клуба

Москва, 27 декабря. Экс-футболист петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин прокомментировал возможный уход из клуба нападающего Артема Дзюбы.

Интерес к бывшему футболисту сборной России проявляет казанский «Рубин». Шансы заполучить игрока повысились после обращения главного тренера команды Леонида Слуцкого. Однако, по последним данным, казанцы не готовы платить за форварда больше 3 млн евро. По словам Аршавина, Дзюба уже находится в том возрасте, когда должен понимать роль, отведенную ему в клубе.

«Станет ли эта потеря безболезненной, зависит от того, кого клуб возьмет на замену. И как новички впишутся в игру», — сказал экс-футболист в интервью «СЭ».

На замену Артему Дзюбе в «Зенит» может прийти нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев. Информацию об этом подтвердил «РБК Спорт».